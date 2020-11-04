Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем народного единства

Фото: admkrai.krasnodar.ru

4 ноября – важная дата для жителей дружной, многонациональной России – День народного единства. Более 400 лет назад подвиг народных ополченцев вставших на защиту Родины и положивших конец Смутному времени. Их мужество и сплоченность не позволили интервентам захватить и разрушить нашу страну.

С праздником кубанцев поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что единство, преданность Отечеству, готовность оберегать Родину и трудиться ради ее процветания помогали жителям выстоять в самые сложные времена.

- Единством 75 лет назад была завоевана Великая Победа, а сплоченностью заново отстроены города. Так и сегодня. Борьба с коронавирусом показала, что только общими усилиями возможно сохранить стабильность в обществе и экономике, - отметил Кондратьев.

Также глава региона поблагодарил каждого жителя Кубани, кто ежедневно на своем рабочем месте, в своей сфере делает все возможное ради благополучия Краснодарского края.

Ранее «Комсомолка» публиковала полную афишу празднования Дня народного единства в Краснодаре. В связи с риском распространения коронавируса в краевом центре большинство мероприятий пройдут в онлайн-формате. Локально организуют только две выставки, а также главную церемонию поднятия флага.