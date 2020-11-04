На Кубани скончались еще шесть человек с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 4 ноября за последние сутки в регионе скончались еще шесть человек с COVID-19.

- В Лабинской ЦРБ не удалось спасти 77-летнюю жительницу Курганинска. В больнице Красноармейского района умерла 51-летняя женщина из Славянского района. В третьей городской больнице Сочи скончался 74-летний местный житель. 72-летний житель Северского района скончался в Афипском отделении районной ЦРБ. Еще два летальных случая зафиксированы в Крымской ЦРБ. Здесь не стало мужчин 75 и 78 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что у всех умерших были сопутствующие заболевания, в том числе сердца.

Всего с начала пандемии в крае умели 447 пациентов с коронавирусом.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 ноября 2020 увеличилось на 135.