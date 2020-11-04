В Белореченске открыли благоустроенный сквер

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сквер в Белореченске благоустраивали в два этапа. Первый – открыли в прошлом году, второй сдали в ноябре этого года. На работы потратили более 39 млн рублей.

– Открылась вторая очередь набережной вдоль реки Белой. Площадь территории составляет 80 тысяч квадратных метров. Пешеходные дорожки выложили тротуарной плиткой, также здесь установили детские и спортивные площадки, скамейки, урны, малые архитектурные формы, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края. .

В этом году в регионе планируется благоустроить 316 общественных и дворовых

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кореновске открыли Аллею воинской Славы. Здесь установили 12 бюстов героев. На них увековечены имена солдат, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.