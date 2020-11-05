Фото: Телеграм-канал Союза журналистов Кубани

Умер известный тихорецкий журналист и издатель Анатолий Вожаков. 22 октября он был еще на работе в "Тихорецких вестях".

- Анатолий Вожаков почувствовал себя плохо, попал в госпиталь и не смог выкарабкаться, - сообщает Телеграм-канал Союза журналистов Кубани. - Еще одна потеря от ковида.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что умер редактор сайта «С любовью из Екатеринодара» Руслан Лысянский. Он умер от коронавируса.

По данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Краснодарском крае скончались 453 человека.