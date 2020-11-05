В Краснодаре пропал 11-летний мальчик

Пропал ребенок

В Краснодаре без вести пропал 11-летний мальчик Руслан Васильев. Как рассказали волонтеры, ребенок ушел из дома 3 ноября в районе улицы Героя Яцкова.

- До настоящего момента местонахождение школьника не установлено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в организации «Поиск детей».

Его приметы: рост 160 см, глаза карие, волосы темные. Ребенок был одет в синюю куртку со светоотражающими вставками и черные брюки.

Всех, кто заметит мальчика, просят срочно звонить в полицию или волонтерам: 8-915-857-85-44. Дорога каждая минута.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре пропал 7-летний мальчик. Последний раз его видели в школе.