В Краснодарском крае ожидаются заморозки до минус пяти градусов

Фото: ГУ МЧС по Краснодарском краю

В Краснодарском крае ждут, что ближе к середине ноября ночные температуры опустятся до минус пяти градусов. Заморозки могут способствовать выпадению снега.

По словам специалистов, сельхозкультуры сейчас в большой опасности. Поэтому необходимо в эти дни предусмотреть, то как можно их защитить.

- Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой, - предлагают в ГУ МЧС по краю.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды на зиму 2020-2021 в Краснодарском крае. В Гидрометцентре России подготовили карты отклонений средней месячной температуры для каждого месяца с октября 2020-го по март 2021 года. Долгосрочные прогнозы, конечно, не могут быть точными на 100 процентов, но вполне дают представление о том, какой будет зима в Краснодарском крае.