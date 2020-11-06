Умер от коронавируса Герой России, замглавы округа в Краснодаре

Сергей Палагин. Фото: kguki.com

В Краснодаре умер после коронавируса 52-летний Герой России Сергей Палагин. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Евгений Первышов.

- Не стало заместителя главы Центрального округа Сергея Вячеславовича Палагина, - написал градоначальник. - Он был Героем России, военным летчиком, командиром вертолетного полка.

Два года назад "Комсомолка" рассказывала о подвиге вертолетчика, за который ему была вручена высшая награда страны.

«Братишка». В годы «второй чеченской» такой позывной десантники дали вертолету командира экипажа Ми-8 майора Палагина. Часто в критической ситуации они просили прийти на помощь именно эту вертушку.

В 1999 году он под огнем чеченских боевиков смог эвакуировать с поля боя 18 раненых военных. Позже в условиях отсутствия площадки для посадки в горах его вертолет висел в течение 17 минут над пропастью, пока все наши разведчики не оказались на борту винтокрылой машины. А летом 2002 года Сергей Палагин спас людей во время наводнения в регионах Северного Кавказа.

6 апреля 2004 года майору Палагину присвоили звание Героя России.

В последние годы он был заместителем председателя Краснодарской краевой Ассоциации Героев, член регионального совета организации «Боевое братство» и один из активистов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».