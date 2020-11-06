Причина смерти Игоря Коропова, основателя Skillbox: утонул, когда решил сделать селфи на фоне бушующего моря

Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

6 ноября около 11:00 в Сочи обнаружено тело загадочно пропавшего Игоря Коропова, основателя Skillbox. Мужчину нашли в воде, причем неподалеку от того места, где он изначально пропал. Напомним, ночью 1 ноября он вышел прогуляться в сторону пирса в Имеретинской низменности, но обратно в отель не вернулся.

Утром того же дня тревогу забил коллега, который заподозрил неладное, когда Игорь не пришел на рабочую встречу. Он подал заявление в полицию, обратился за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт». Пропажей заинтересовались и следователи, которые организовали проверку по факту исчезновения бизнесмена.

И вот спустя пять дней мужчину нашли мертвым в воде. Поисковый отряд «Лиза Алерт» подтвердил, что тело, найденное в Сочи, принадлежит Игорю Коропову. Также информацию предварительно подтвердили в СК. По их сведениям, тело мужчины не имеет признаков насильственной смерти.

Предварительно, Игорь Коропов утонул. Правоохранители предполагают, что мужчина, который не умел плавать, рискнул сделать селфи на фоне бушующего моря. Когда его накрыло волной, он просто не сумел справиться со стихией.

- Точная причина смерти будет установлена только после проведения экспертиз, - сказали в СУ СК по Краснодарскому краю.