В Сочи прогнозируют штормовой ветер

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В Сочи ожидают усиление ветра до 15 метров в секунду. Экстренное предупреждение длительностью в сутки распространили в МЧС.

- С 18 часов 6 ноября и до 18 часов 7 ноября действует предупреждение о сильном ветре, - говорится в сообщении на сайте администрации Сочи.

Жителей и гостей города просят временно отказаться от морских прогулок, купаний и променадов. Опасно также оставлять автомобили под массивными рекламными конструкциями или прятаться от стихии у них самим.

Это может быть очень опасно.

Напомним, сегодня, 6 ноября, после почти недели поисков в море нашли тело пропавшего Игоря Коропова. По всей видимости, молодой мужчина недооценил возможную опасность нахождения у моря во время шторма. Следов насильственной смерти следователями-криминалистами не найдено. А значит, парня сбила в воду налетевшей морской волной.