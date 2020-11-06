Игорь Коропов. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

6 ноября стало известно, что тело основателя Skillbox Игоря Коропова обнаружили в Черном море. Мужчину нашли неподалеку от того районе, где он пропал 1 ноября.

Напомним, о пропаже Игоря Коропова в полицию сообщил его друг. Он вышел из отеля в сторону пирса в Имеретинской низменности и не вернулся. Позже на пирсе нашли его телефон, а затем и рюкзак. Позднее стало известно, что найден и самокат без вести пропавшего сооснователя Skillbox.

Пропажей заинтересовались следователи, они организовали проверку по факту исчезновения бизнесмена.

Одного из самых влиятельных молодых бизнесменов страны искали в воде и на суше в течение последних пяти дней. На суше молодого бизнесмена искали около 200 добровольцев, в том числе коллеги и друзья Игоря, которые находились в Сочи. Морское дно исследовали водолазы, также поверхность воды в акватории прочесывали спасатели на катерах.

Стоит сказать, что поиски осложнялись штормом, который бушевал последние дни на курорте. Тем не менее 6 ноября волнение моря было уже не таким сильным. В том районе, где пропал парень, занимался тренер по вейкборду с группой. Именно он и заметил тело мужчины в воде. Ориентировочно, его нашли в 250 метрах от порта Имеретинский и в 300 метрах от берега.

Ориентировочно здесь обнаружили тело пропавшего мужчины.

- Это произошло примерно час назад. Мы уже возвращались к берегу, как вдруг я заметил в воде что-то подозрительное, похожее на буй. А может, дельфин? Стал присматриваться и понял, что это человек, видны были руки и ноги, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» тренер по вейкборду Сергей Коротеев. - Проезжая мимо, я сначала остановился. Думал, что он жив и ему требуется срочная помощь, уже собирался прыгнуть в воду. Но потом заметил, что тело уже распухло.

В этот момент Сергей сообщил по рации спасателям о случившемся. Они подъехали на катере к месту обнаружения человека и вытащили погибшего на берег.

- Человек был в одежде. Уж не знаю, предназначена ли она для плавания, но на нем были вещи серого цвета. Поэтому я его еще с дельфином перепутал, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Сергей Коротеев. - Честно сказать, не знаю, были ли в этом районе поиски, я только сегодня приехал сюда. Спасатели сказали, что вроде бы это тот, кого искали.

Официальных комментариев от СК пока нет. На данный момент тело еще не опознано.

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