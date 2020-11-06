В Краснодаре на Красной из-за коронавируса выключат иллюминацию

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В краевом центре в предстоящие выходные усилят контроль за соблюдением ограничительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Меры безопасности связаны с напряженной эпидситуацией в регионе.

- С вечера 6 ноября на все выходные на улице Красной отключат иллюминацию, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Глава Краснодара Евгений Первышов привал жителей проявить сознательность и не подвергать риску здоровье родных и близких.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани нарушителей режима повышенной готовности будут жестко штрафовать. Губернатор Вениамин Кондратьев объявил об ужесточении соблюдения режима из-за коронавируса. Глава Кубани считает, что вводить новый карантин предпосылок нет.