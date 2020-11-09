В Краснодарском крае воздух прогреется до 19 градусов

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Жители Кубани наслаждаются последними теплыми осенними деньками. 9 ноября в некоторых районах края днем воздух прогреется до 19 градусов. А вот к концу недели столбик термометра в это же время суток упадет до +4.

- 9 ноября в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов сгустится туман. Порывы ветра небольшие, максимально будут 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 19 градусов. На Черноморском побережье ожидается усиление ветра до 11 метров в секунду, в Новороссийске – до 17 метров в секунду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарском крае ждут, что ближе к середине ноября ночные температуры опустятся до минус пяти градусов. Заморозки могут способствовать выпадению снега. По словам специалистов, сельхозкультуры сейчас в большой опасности. Поэтому необходимо в эти дни предусмотреть, то как можно их защитить.