В общественном транспорте Краснодара штрафуют пассажиров без масок

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В краевом центре усилили масочный режим. Рейдовые группы патрулируют улицы города по три раза в день. Специалисты предупреждают гостей и жителей города, что в местах массового скопления людей необходимо носить повязки на лице, а тех, кто нарушает предписания – штрафуют.

- За четыре месяца было выписано 17 протоколов водителям общественного транспорта, которые были без масок, также три протокола вручено пассажирам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Нарушителям, которые были в общественном транспорте без средств защиты, грозит штраф от тысячи рублей.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в администрации Краснодара объяснили, нужно ли школьникам носить маски во время уроков. Новый приказ городского департамента образования был издан 28 октября и успел наделать много шума в родительских чатах.