Никаких новогодних Елок: власти Кубани объяснили, почему корпоративы попали под запрет

В Краснодарском крае опубликовали постановление о запрете проведения праздников и других зрелищных мероприятий во время новогодних праздников. Вслед за столичными властями в регионе решили отказаться от традиционных корпоративов и детских Елок из-за угрозы массового заражения коронавирусом.

- Мы сделали это заранее намеренно по поручению губернатора. Чтобы никто не брал никаких предоплат, чтобы исключить бронирование заведений для банкетов, - прокомментировал начальник департамента потребсферы Роман Куринный.

Власти региона предупреждают, если кто-то решит не исполнять требование, это будет считаться нарушением режима повышенной готовности. А за это по действующему постановлению, полагается солидный штраф (до 300 тысяч рублей) и приостановление действия лицензии на три месяца. Ожидается, что контроль его выполнения усилят.

- Все это продиктовано эпидемиологической ситуацией и рекомендовано санитарными врачами, - поясняют в администрации Краснодарского края.

Напомним, режим повышенной готовности действует в регионе до 18 ноября. Но уже сейчас очевидно, что он будет продлен.