В Краснодаре на трамвайных путях появятся газоны

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В краевом центре практически на всех улицах вдоль трамвайных путей высажены деревья и кустарники. Также власти планируют на линиях горэлектротранспорта сеять траву.

- Всем горожанам нравятся ухоженные зелёные газоны, кустарники и деревья вдоль трамвайных рельсов. Отличная идея, чтобы газоны были и на самих трамвайных путях. Мы обязательно к этому придём - там, где это возможно, - сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава города поручил проверить возможность сделать на трамваях систему полива.

- Посмотрите, можно ли использовать вагоны, которые мы сейчас меняем на новые, для организации полива в ночное время, установив на них ёмкости с водой. Это будет гораздо эффективнее и дешевле, чем использовать для этого автотранспорт, - отметил Первышов.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре перестанут устанавливать ненужные заборы вдоль дорог.