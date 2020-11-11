В Краснодаре закрыли два бара за работу после полуночи

В центре краевой столицы закрыли два бара. Это заведения «Руки вверх» и «Прайм». Эту информацию «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердили в пресс-службе судебных приставов России по Краснодарскому краю. Причина закрытия – ночные вечеринки с нарушениями требований Роспотребнадзора.

- Деятельность баров приостановлена на 80 суток, - пояснила представитель пресс-службы. - Сейчас заведение опечатаны, и судебные приставы будут контролировать сохранность пломб.

Она добавила, что в случае нарушения пломб, предпринимателям грозит уголовная ответственность.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в центре Краснодара закрыли "Фудмаркет". Это сделано по предписанию Роспотребнадзора.