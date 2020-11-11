На Кубани за год площадь охраняемых территорий выросла на 150 тысяч га

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В Краснодарском крае площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения за год увеличилась более чем на 150 тысяч га.

В 2020 году в регионе намечено завершить работу по постановке на кадастровый учет зеленых зон. Из 1887 территорий учтены уже 1885 – это 99,9%.

– Мы наделяем зеленые зоны мощным правовым иммунитетом. Не для того, чтобы оградить или закрыть их от людей, а предотвратить их сокращение и застройку в будущем, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он обратил внимание, что все региональные и местные особо охраняемые природные территории теперь закрепляются в генеральных планах муниципалитетов.

Краевыми властями принято решение, которое поможет спасти уникальные объекты природы. Витязевскую и Бугазскую косу признают особо охраняемой территорией с целью не допустить их массовой застройки.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что две особо охраняемые природные территории созданы в Анапе. На них будет запрещено строительство.