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В Краснодаре создадут общегородскую систему переработки отходов. Об этом сообщил мэр краевого центра Евгений Первышов.

- Будем создавать в Краснодаре систему переработки отходов, - сказал глава города.

Во время утреннего рабочего объезда он посетил компанию «Чистый город» занимается сбором, сортировкой и переработкой строительных отходов.

В пресс-службе мэрии Краснодара напомнили, что в краевом центре существует один лицензированный полигон, допускающий складирование твердых коммунальных отходов.

Уже создана рабочая группа по борьбе с незаконными свалками в Прикубанском округе. В ее составе: сотрудники полиции, Росприроднадзора, Россельхознадзора.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в переработку отходов на Кубани инвестируют более 8 млрд рублей. Сейчас перерабатывается только 10% от общего объема мусора