В Краснодарском крае умерли еще пять человек с коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 12 ноября за последние сутки скончались пять пациентов в больницах Краснодара, а также Красноармейского, Тихорецкого и Северского районов.

- В Красноармейской ЦРБ не стало 50-летней жительницы Славянского района. В Тихорецкой ЦРБ умерла 83-летняя местная жительница. Летальный случай зафиксирован в краевой клинической больнице №2 Краснодара, здесь перестало биться сердце 62-летней женщины. В Афипской РБ Северского района не удалось спасти двоих мужчин возрастом 81 год и 85 лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Краснодарского края.

В краевом минздраве отметили, что у всех умерших пациентов были сопутствующие заболевания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки в крае прибавилось на 153 коронавирусных больных, в их числе COVID-19 выявили у 15 детей.