В Краснодаре автобус №101А изменит маршрут движения

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В Краснодаре с 16 ноября изменится схема движения автобусного маршрута № 101А. Напомним, что он соединяет ТРЦ «Семь звёзд» и хутор Октябрьский.

- Новая схема движения автобуса проходит по маршруту от поселка Плодородного до хутора Октябрьского, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара.

Представитель департамента обратил внимание, что данные изменения внесены для удобства жителей новых жилых комплексов на улице Николая Воробьёва и Александровской.

Одновременно с корректировкой схемы движения на маршруте в два раза увеличат число автобусов. Планируется, что интервал движения даже в час пик не будет превышать 20 минут.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре автобус № 155А частично изменит схему движения. Это сделано для улучшения транспортного обслуживания Елизаветинского сельского округа.