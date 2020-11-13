В Сочи Олег Газманов принял участие в высадке самшита

Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В Сочинском национальном парке 1 тысячу саженцев самшита высадили в Веселовском участковом лесничестве. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». В нем принял участие народный артист РФ Олег Газманов с супругой. Вместе они высадили первые саженцы.

- Нас не будет, а деревья будут расти и радовать наших потомков, — отметил Олег Газманов.

В пресс-службе Сочинского нацпарка напомнили, завоз самшитовой огневки в 2012 году с посадочным материалом привёл к катастрофическим последствиям – в Сочи погибли реликтовые растения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что летучие мыши могут спасти самшит в Сочи. Рукокрылые уничтожают опасного лесного вредителя.