В Краснодаре за работу после полуночи отштрафуют владельца караоке-клуба

Рейды проходят по ночам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре продолжаются коронавирусные рейды. Полиция, казаки и сотрудники администрации проверяют работу заведений. Смотрят, как соблюдают режим работы.

В крае продлен режим повышенной готовности до 1 декабря, кроме того, из-за пандемии работать заведениям разрешено только до 12 ночи.

Если они открыты после полуночи, владельцев штрафуют. Первый раз - на сумму до 300 000 рублей, за второй и последующий - от миллиона рублей.

Так в ходе рейда, который прошел в Краснодаре в ночь на 14 ноября, нарушение нашли в караоке-клубе «Главная сцена» на улице Красных Партизан. Заведение работало после полуночи, люди тут даже не думали расходиться.

– На владельца караоке-клуба составили протокол об административном правонарушении, - сообщили в департаменте потребсферы Кубани. - Дело передано в суд. За работу после полуночи владельцу организации грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Кстати, до этого за нарушение режима в Краснодаре закрыли бар «Руки Вверх» и клуб Prime.