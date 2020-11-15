«Вылетел в лобовое стекло»: В Туапсинском районе жертвой ДТП стал водитель иномарки

Фото: vk.com/drive2tuapse

Смертельное ДТП случилось вечером 14 ноября в селе Мессажай Туапсинского района. На дороге столкнулись иномарка и фургон. В результате один человек погиб.

- Водитель легковушки вылетел через лобовое стекло. Он получил травмы несовместимые с жизнью, погиб на месте. Водителя фургона госпитализировали, он в тяжелом состоянии, - сообщили очевидцы с места происшествия.

Фото: vk.com/drive2tuapse

На ДТП выезжали не только полицейские, но и городские службы, они ликвидировали последствия аварии. Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, в том числе и кто из участников движения выехал на встречную полосу. Не исключено, что в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

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