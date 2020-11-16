В Сочи погиб водитель упавшей в обрыв BMW

Фото: ОГИБДД УВД по Сочи

Смертельная авария произошла вечером 14 ноября в Лазаревском районе. По предварительным данным, водитель BMW X5 на левом закруглении дороги не справился с управлением. Иномарка на скорости протаранила металлическое ограждение и вылетела в обрыв. В результате падения с высоты водитель машины погиб.

- Водитель получил травмы несовместимые с жизнью, он погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка, выяснятся все обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ОГИБДД УВД по Сочи.

В соцсетях очевидцы рассказали, что убирать разбитую машину, которая упала рядом с железной дорогой, пришлось специальным вагоном с краном.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что смертельное ДТП случилось вечером 14 ноября в селе Мессажай Туапсинского района. На дороге столкнулись иномарка и фургон. В результате аварии водитель легковушки вылетел через лобовое стекло и погиб на месте.