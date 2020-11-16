В горах Кавказа погибла самка леопарда

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В горах Кавказа погибла самка переднеазиатского леопарда. Эту информацию «Комсомольской правде» - Кубань» подтвердил источник в природоохранной организации.

Напомним, что пару хищников Кодора и Лабу выпустили в дикую природу 2,5 месяца назад. Животных забросили вертолетом на западный склон горы Ахцархва.

Последний раз Лабу видели на кадрах фотоловушки в октябре.

- Фотоловушка запечатлела в диком ландшафте и выпущенную вместе с Кодором самку по имени Лаба. Она тоже находилась в хорошей форме и, судя по фото, благополучно себя чувствовала в условиях Кавказского заповедника, - прокомментировали экологи.

Переднеазиатский леопард входит в число 11 приоритетных видов животного мира федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Сочи в дикую природу выпустили пару леопардов. Животных забросили на западный склон горы Ахцархва.