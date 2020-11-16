На Кубани на участке трассы М-4 «Дон» ограничено движение фур

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На Кубани на участке трассы М-4 «Дон» ограничено движение большегрузов. Ограничения действуют в районе поселка Мирный на отрезке с 1396-го по 1400-й километр автострады. Вьезд воспрещен фурам с общей массой более 21 тонны.

- Данная мера введена для обеспечения безопасности движения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГК «Автодор».

Временная схема проезда введена после обследования состояния данного участка. В планах - капитальный ремонт дорожных сооружений.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на трассе М-4 «Дон» рядом с Геленджиком строят новый путепровод. Здесь начался второй этап реконструкции.