В Сочи полиция проверяет ТЦ, где руку ребенка зажало эскалатором

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Напомним, семья прогуливались по одному из торговых центров в Сочи 16 ноября. Но вечер покупок едва не закончился трагедией. Когда родители с девочкой поднимались по эскалатору, ребенок оступился и упал, а рука застряла в механической ленте. Посетители мгновенно отреагировали на просьбы о помощи и стали на счет прыгать, чтобы остановить эскалатор. Ребенка удалось освободить.

Случившимся заинтересовалась полиция.

- После случившегося в торговом центре проводится проверка. Материал был зарегистрирован, сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства инцидента, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Малышка сильно не пострадала, она отделалась испугом. На ручке остались лишь небольшие царапины.