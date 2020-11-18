Главный архитектор Краснодара раскритиковала обновленный фасад музыкального театра

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В Краснодаре главный архитектор краевого центра Наталья Машталир подвергла критике обновленный фасад музыкального театра. Она обратила внимание, что для такой архитектуры выбран слишком светлый материал, который смотрелся бы уместнее в приморском городе. Главный архитектор выразила сожаление, что фасад теперь лишен всех декоративных элементов

- Нарушена расстекловка, синее стекло, - сообщила Наталья Машталир. - Из-за непрозрачного стекла нарушен «вес» пропорций, здание больше не смотрится парящим.

По ее словам не стоила убирать наружную стену с располагать вывеску на козырьке.

Наталья Машталир считает, что до реставрации фасад здания, благодаря материалам, создавал впечатление контраста и единения поверхностей. Тогда ничего не бросалось в глаза и не отвлекало от основных принципов модернизма. Она подробно объяснила, почему это произошло. Оказывается, вся причина – в утеплителе, который добавили и «спрятали» под навесным фасадом.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре реконструировали Дмитриевский сквер. Территория на берегу Покровского озера преобразилась до неузнаваемости.