В Краснодаре установят бюст Героя России Николая Ростовского

Инициативы по увековечиванию памяти поддержали депутаты городской Думы

На заседании Думы депутаты приняли решение установить в краевом центре мемориальные доски, памятный знак и бюст в память о людях, внесших в разное время значительный вклад в развитие города.

- 19 ноября народные избранники поддержали инициативу Кубанского войскового казачьего общества установить мемориальную доску Великому князю Николаю Николаевичу (младшему) Романову, который посещал Екатеринодар в 1916 году. Она появится на фасаде дома по улице Евдокии Бершанской, 117, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в Краснодаре установят бюст Героя России лейтенанта Николая Ростовского. С такой инициативой выступило Российское военно-историческое общество, ее тоже поддержали депутаты. Скульптура появится в сквере «Памяти героев- танкистов» в поселке Колосистом.

Памятный знак в честь генерал-майора милиции, ветерана ВОВ Виталия Милякова установят у главного здания МВД по краю. А мемориальную доску повесят на фасаде дома по улице Красной, 202, где жил полковник милиции в отставке, участник боевых действий в горячих точках Валерий Вишневецкий.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на заседании Думы озвучили новые назначения в администрациях.