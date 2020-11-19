В Краснодаре назначили двух глав сельских администраций

На снимке слева направо Виталий Пархоменко и Андрей Козлов. Фото: krd.ru

19 ноября на четвертом очередном заседании городской Думы Краснодара представили двух глав сельских администраций.

- Елизаветинскую сельскую администрацию возглавил Виталий Пархоменко, который до этого руководил муниципальным учреждением «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Главой Березовской сельской администрации назначен Андрей Козлов, ранее он работал заместителем директора МБУ «Дирекция спортивных объектов», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что директором департамента информационной политики Краснодара назначена Анна Косарева, а руководить департаментом архитектуры и градостроительства Краснодара будет Надежда Панаетова. Их также представили на заседании городской думы краевого центра 19 ноября.