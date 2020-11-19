На Кубани на дистанционное обучение переведено около 20 тысяч студентов

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В Краснодарском крае около 20 тысяч студентов 18 вузов переведены на обучение дома с использованием дистанционных технологий.

- Данные меры приняты для профилактики распространения коронавируса в регионе, - сообщили в оперативном штабе.

Кроме того, переведены на домашнее обучение 312 учащихся в шести колледжах и техникумах.

Возобновили очные занятия в технологическом техникуме Горячего Ключа. Сейчас образовательное учреждение работает в штатном режиме. Пока учащиеся и педагоги были самоизоляции, в здании провели дополнительную санитарно-профилактическую обработку помещений.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани 155 студентов перевели на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции. Семь групп в трех колледжах и техникумах отправлены на карантин.