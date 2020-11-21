В Анапе закрыли караоке-бар «Чердак» за нарушение санитарных норм

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В Анапе опечатали караоке-бар «Чердак». Специалисты департамента потребительской сферы Краснодарского края во время совместного рейда с полицией выявили нарушение режима повышенной готовности. Заведение работало после полуночи.

- Это уже не первое нарушение. Неделю назад в ходе рейда караоке-бар также работал после 00:00 часов, - уточняется на официальной странице департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в Instagram.

В итоге принято решение приостановить деятельность заведения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что рейды по соблюдению режима повышенной готовности проходят по всей Кубани. В ночь на 14 ноября сотрудники департамента потребительской сферы региона выписали штраф владельцу караоке-бара "Главная сцена" в Краснодаре.