В парке Галицкого «посадили» шалфей с подсветкой

Фото: Артем Гнатенко

В парке «Краснодар» даже зимой стараются создать летнее настроение. Зеленая аристолохия будто не замечает похолодания. А теперь в парке появился яркий искусственный шалфей, которому не помешают «цвести» никакие зимние морозы. Он украшен подсветкой, которая будет эффектно смотреться даже из-под снега.

- Очень подходит к зиме композиции Искусственная среда. Здесь каждого персонажа можно подолгу рассматривать, и находить новые детали, - рассказали в парке. - Кто ещё не видел вторую часть этого объекта – приходите в гости!

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в парке Галицкого открылись новые спортивные площадки.