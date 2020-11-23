На Кубани умерли еще семь человек с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. По данным на 23 ноября за последние сутки в регионе пациенты скончались в госпиталях Краснодара, Сочи и Новороссийска, а также Лабинского и Северского районов.

- В Краснодаре умерли три человека: 60-летняя жительница Славянска-на-Кубани, 69-летняя жительница Динского района, 87-летний местный житель. В инфекционной больнице №2 Сочи не стало 71-летнего мужчины. В Лабинской ЦРБ скончалась 79-летняя пациентка. Житель Геленджика умер в инфекционной больнице №3 Новороссийска. В Северской ЦРБ перестало биться сердце 83-летнего мужчины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края.

Также известно, что у всех умерших были сопутствующие заболевания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за сутки на 23 ноября в Краснодарском крае заболели 173 человека, - из них 11 – дети.