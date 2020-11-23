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В Горячем Ключе временно приостановлена работа офиса МФЦ. Отделение будет закрыто с 24 ноября по 2 декабря.

- Работа офиса, расположенного в Горячем Ключе на улице Ленина, 156, будет временно приостановлена, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МФЦ, не уточнив причины закрытия.

Представитель пресс-службы напомнила телефон контактного центра: 8(800)30-23-444.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, В Краснодаре на 14 дней закрыли отделение МФЦ на улице Леваневского. Оно не работало с 31 октября по 14 ноября.

Напомним, что в краевом центре роддом больницы скорой помощи закрывали на две недели. Беременных и рожениц медицинское учреждение не принимало с 27 октября по 10 ноября. По официальной информации, причина - на санитарно-противоэпидемические мероприятия.