Бывший вице-мэр Краснодара занял пост заместителя главы Росморречфлота

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Экс-вице-мэр Краснодара Владислав Ставицкий назначен заместителем главы федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота).

Планируется, что он возьмет на себя сопровождение строительных проектов. Соответствующее распоряжение, которое размещено на официальном портале правовой информации, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что 35-летний Владислав Ставицкий покинул свой пост после разноса от губернатора Кубани Вениамина Кондратьев. Вопросы строительства в мэрии он курировал с конца 2016 года. Ранее Владислав Ставицкий работал замминистром строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области. В 2018 году чиновник был награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.