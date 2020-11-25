Родившегося в Сочи котенка леопарда назовут Лео

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Малыш появился на свет этим летом. Он родился в Центре восстановления леопарда на Кавказе у самца Задига и самки Андреа. Определить пол крохи специалисты смогли не сразу. Сделать это удалось лишь через пару месяцев во время вакцинации. Оказалось, что растет самец.

По традиции после этого котятам выбирают клички. Обычно их называют в честь местных географических названий. Однако в этот раз имя животному решено определить по итогам онлайн-голосования.

- Более чем за два месяца люди прислали свыше 500 разных имен, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Сочинском нацпарке. - Жюри выбрало пять лучших мужских имен — Лео, Архыз, Джамал, Алмаз и Симба.

Из этого списка наибольшее число голосов набрала короткая кличка «Лео».

Ранее сообщалось, что в горах Кавказа погибла самка леопарда. Лабу выпустили в дикую природу 2,5 месяца назад.