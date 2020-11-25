Проблему дефицита питьевой воды в Геленджике намерены решить к лету 2021 года

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Острую проблему с водоснабжением курорта Геленджик власти Кубани намерены решить уже к июню будущего года. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в своем выступлении на сессии ЗСК 25 ноября.

- Я уверен, к 1 июня, за счет альтернативных способов погашения дефицита воды, мы в целом закроем проблему водоснабжения Геленджика, - отметил Кондратьев.

Глава региона также подчеркнул, что в 2021 году будет выделено более двух миллиардов рублей проектирование и строительство новых линий Троицкого, Ейского и Таманского водоводов. По мнению Кондратьева, это поможет снять вопрос с дефицитом водоснабжения.

Летом 2020 года по причине длительной засухи рекордно обмелели собственные источники водоснабжения Геленджика и Новороссийска. В этих городах до сих пор вода подается по графику.

Как ранее сообщалось, власти Новороссийска пытаются отчасти облегчить проблему с водой путем запуска новых скважин в окрестностях города.