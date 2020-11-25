В Сочи массажиста санатория осудили на 17 лет за развращение детей

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Эта история произошла в одном из сочинских санаториев, где лечатся дети с ограниченными возможностями здоровья. По данным следствия, года назад, в сентябре 2019 года житель Сочи совершил в отношении мальчиков и девочек насильственные действия сексуального характера. Всего потерпевшими признаны шесть несовершеннолетних.

Массажисту предъявили обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Суд приговорил мужчину к 17-летнему сроку заключения в исправительной колонии строгого режима. Но сочинец подал апелляционную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда.

- Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения приговора, оставив его без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что массажиста детского санатория в Туапсе подозревают в домогательствах к четырем школьникам из Ростова.