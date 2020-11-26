В Сочи похищено 28,3 млн рублей при реконструкции объекта Минобороны РФ

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В Сочи руководитель стройфирмы из Сочи подозревается в хищении 28,3 млн рублей. Деньги пропали во время реконструкции объекта Министерства обороны РФ

По информации военной прокуратуры проверка выявила, что ООО «Сочидорстрой» должно было сделать реконструкцию инфраструктуры одного из объектов Минобороны РФ в Карачаево-Черкесии. Контракт заключили в 2019 году. Но работы исполнены не были, а деньги похищены.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение, совершенное в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры РФ.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Белореченском районе гендиректор предприятия подозревается в хищении полезных ископаемых. Ущерб составил более 94 миллионов рублей.