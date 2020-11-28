Появилось страшное видео момента смертельного столкновения Priora и поезда в Усть-Лабинске

Фото: ustlabinfo.ru

В сети появилось видео, снятое в момент столкновения Priora и поезда в Усть-Лабинске. На кадрах видно, как легковушка заезжает на железнодорожный переезд - водитель хотел проскочить этот участок, но просчитался. Через секунду многотонный состав сносит машину - затормозить поезд просто не успел.

Напомним, эта страшная авария произошла поздно вечером 27 ноября. Жертвами ДТП стали четыре человека. Детей в салоне отечественного автомобиля не было. Позже стало известно, что следователи начали проверку по факту смертельного ДТП на железнодорожном переезде в Усть-Лабинске.

Стоит сказать, примерно в это же время на 51-м километре автодороги «Джубга – Сочи» произошла другая страшная авария. При столкновении двух автомобилей погибли три человека.