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Коронавирус Covid-19

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани

В топ вошли шесть муниципалитетов с наибольшим количеством заболевших
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае отслеживают постоянно. Мониторинг специалисты ведут круглосуточно. По последним данным, за сутки заразилось 178 человек. Небывалый ранее прирост зафиксирован врачами 28 ноября. Общее число заболевших коронавирусом – 21751.

Кроме того, региональный оперштаб назвал районы, которые вошли в топ с самым большим количеством зараженных.

Инфографика по зараженным районам.

Инфографика по зараженным районам.

По данным на 28 ноября, на первом месте идет Краснодар, далее располагается курортный Сочи. Белореченский район находится на третьей позиции. Затем - Туапсинский, Тихорецкий и Кавказский районы.

Отметим, что месяц назад картина в регионе выглядела иначе. Краснодар и Сочи также были в лидерах, а затем следовал Армавир, где было зафиксировано 427 случаев. Далее - Белореченский район – 538 случаев, Новопокровский – 469 зараженных, Тихорецкий – 446 инфицированных.

КОНКРЕТНО

Топ-6 наиболее «зараженных» муниципалитетов Кубани:

Краснодар — 7496

Сочи — 1805

Белореченский район — 745

Туапсинский район — 620

Тихорецкий район — 567

Кавказский район — 561

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