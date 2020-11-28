Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае отслеживают постоянно. Мониторинг специалисты ведут круглосуточно. По последним данным, за сутки заразилось 178 человек. Небывалый ранее прирост зафиксирован врачами 28 ноября. Общее число заболевших коронавирусом – 21751.

Кроме того, региональный оперштаб назвал районы, которые вошли в топ с самым большим количеством зараженных.

Инфографика по зараженным районам.

По данным на 28 ноября, на первом месте идет Краснодар, далее располагается курортный Сочи. Белореченский район находится на третьей позиции. Затем - Туапсинский, Тихорецкий и Кавказский районы.

Отметим, что месяц назад картина в регионе выглядела иначе. Краснодар и Сочи также были в лидерах, а затем следовал Армавир, где было зафиксировано 427 случаев. Далее - Белореченский район – 538 случаев, Новопокровский – 469 зараженных, Тихорецкий – 446 инфицированных.

КОНКРЕТНО

Топ-6 наиболее «зараженных» муниципалитетов Кубани:

Краснодар — 7496

Сочи — 1805

Белореченский район — 745

Туапсинский район — 620

Тихорецкий район — 567

Кавказский район — 561