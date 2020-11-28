Стало известно, где жители Краснодарского края чаще всего заражаются коронавирусом

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Каждый день на Кубани растет число новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии санитарные врачи изучают всех, кто подцепил коварную инфекцию. На основе многомесячного опыта и последним данным стали известны самые опасные места, где люди заболевают чаще всего.

Инфографика по зараженным.

Итак, за последнее время 59,3 % жителей Кубани заболели коронавирусом после того, как побывали в общественном транспорте, аптеках, магазинах, стояли на остановках или просто в очереди.

Далее идут домашние очаги - 18%. Результаты эпидрасследований показывают, что люди заболевают после посещения семейных праздников, похорон, визитов к родственникам, которых давно не видели. Среди этих людей были контактные, но распознать вовремя, что человек заразный никто не смог.

- 13% жителей края заболевают в больницах, 2,6 % - в вузах, 1,1% - в дошкольных учреждениях, - добавляют в оперативном штабе Кубани.

Ранее стали известны самые зараженные коронавирусом районы Кубани.