В Сочи иномарка сбила двухлетнего ребенка на пешеходном переходе

Фото: ОГИБДД Сочи.

Эта авария произошла в субботу, 28 ноября. В 11:05 в районе дома №28а на улице Армавирской машина сбила двухлетнего малыша.

- По предварительным данным, водитель за рулем Great Wall не предоставил преимущества в движении пешеходам, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. - В этот момент люди переходили проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу.

Машина наехала на ребенка. Малышу пришлось вызвать скорую, которая забрала его в детскую больницу. Сейчас кроха под наблюдением медиков.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело после смертельного ДТП с поездом в Усть-Лабинске. Жертвами аварии на железнодорожном переезде стали четыре человека.