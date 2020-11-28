Следователи завели уголовное дело после смертельного ДТП с поездом в Усть-Лабинске

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Страшная авария произошла вечером 27 ноября в Усть-Лабинске. В ее обстоятельствах сейчас разбираются следователи.

- Следствием установлено, что в 21:50 на регулируемом железнодорожном переезде перегона станций «Двубратский-Усть-Лабинск» легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом, который ехал из Невинномысска в Туапсе, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Жертвами ДТП стали четыре человека. Детей в салоне отечественного автомобиля не было.

- Следователи осмотрели место ДТП, легковой автомобиль и подвижный состав, допросили очевидцев и членов локомотивной бригады, - добавляет Елена Марковская.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Назначены экспертизы.

Ранее в сети появилось видео, снятое в момент столкновения Priora и поезда в Усть-Лабинске.