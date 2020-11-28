Краснодарский эпидемиолог рассказала, когда заболевший коронавирусом наиболее заразен

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Многие жители Кубани считают, что если человек выглядит здоровым, то опасности он не представляет. На самом деле это большое заблуждение. Замглавы Роспотребнадзора Кубани Татьяна Гречаная рассказала, когда заболевший COVID-19 наиболее заразен.

- На сегодня есть научно подтвержденные данные о периоде заразительности больного коронавирусом, - говорит эпидемиолог. - Мы знаем, что человек становится заразным как минимум за 2 дня до каких-либо клинических проявлений.

Поэтому, говорит Татьяна Гречаная, важно беспрекословное выполнение масочного режима, мытье рук, снижение времени пребывания в общественных местах.

- Поэтому еще раз вернусь к необходимости ношения масок и перчаток, протирания рук, очков, телефонов и других гаджетов, - продолжает замглавы Роспотребнадзора Кубани Татьяна Гречаная. - Поэтому настоятельно рекомендуем масочный режим и проверяем его соблюдение.

Ранее сообщалось, что стало известно, где жители Краснодарского края чаще всего заражаются коронавирусом.