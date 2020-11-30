На Кубани в связи с туманом водителей просят быть внимательнее на дорогах

Фото пресс-службы аэропорта

Несколько дней подряд на Кубани, в том числе в Краснодаре, наблюдается сильный туман. Утро понедельника не стало исключением. В связи с погодой водителей призвали быть внимательнее на дорогах.

- По утрам в Краснодарском крае туман и гололедица. Просим водителей быть предельно внимательными и аккуратными за рулём, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за тумана пятница на Кубани оказалась смертоносной. За день в четырех крупных авариях погибли 14 человек, пятеро травмированы. Жуткие ДТП произошли в Выселковском и Туапсинском районах, Усть-Лабинске и Сочи.

Стоит отметить, что аэропорт в Краснодаре пока работает в штатном режиме.