«Смертоносная пятница»: На Кубани за день в четырех авариях погибли 14 человек, пятеро травмированы

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

Утро 27 ноября началось со страшной аварии в грузовика с "Газелью" на дороге в Выселковском районе. Люди, 15 человек, ехали на работу, когда на полной скорости в них въехал КамАЗ. В ДТП погибли шесть человек, четверо были госпитализированы с травмами. По версии прокуратуры, ДТП могло произойти по целому ряду причин, включая и погодные условия.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла около 8:30, когда на дороге был сильный туман. Свою проверку причин смертельной аварии начали и в прокуратуре Краснодарского края. Против участников ДТП, унесшего жизни шести человек на Кубани, возбуждены уголовные дела в отношении водителя и владелицы «Газели».

Вечер страшной пятницы принес на Кубань еще три ДТП, в которых погибли восемь человек. Примечательно, что все аварии произошли в разных районах края, но практически в одно и тоже время – около 22:00.

ДТП с четырьмя погибшими произошло вечером 27 ноября в Усть-Лабинске. На железнодорожном переезде на улице Вольной поезд смял автомобиль LADA Priora.

Фото: ustlabinfo.ru

В результате аварии трое скончались на месте от полученных травм. Четвертая пострадавшая – девушка умерла в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

По предварительной информации, на переезде был работающий светофор. Скорее всего, водитель спешил и поехал на красный свет.

В это же время под Туапсе грузовик столкнулся с иномаркой: три человека погибли. Авария произошла около 22:00 на 51 километре автодороги «Джубга – Сочи».

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

По предварительным данным, водитель Honda мчался в сторону поселка Джубга. На правом закруглении дороги он не справился с управлением и влетел в грузовик Iveco. Большегруз ехал на встречной полосе. ДТП унесло жизни водителя и двух пассажиров иномарки.

Практически одновременно ДТП с погибшим и пострадавшим произошло вечером 27 ноября в Хостинском районе Сочи. Водитель УАЗа ехал по микрорайону Мацеста. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал с дороги на обочину и врезался в дерево.

Фото: отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи

В результате аварии водитель УАЗа скончался на месте от полученных травм. Пассажир автомобиля доставлен в больницу.

- Страшный год, уходя, будто хочет забрать с собой еще больше человеческих жизней, - комментируют рекордное число ДТП в пятницу пользователи соцсетей.