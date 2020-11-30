В аэропорту Краснодара задержали два рейса

Фото пресс-службы аэропорта

Утром 30 ноября Краснодар погрузился в густой туман. Из-за погоды по решению авиакомпаний вовремя не смогли вылететь из аэропорта два самолета. Еще один рейс вовсе отменили.

- 30 ноября было задержано два рейса на вылет: Utair 297 в Сочи и «Россия» 6316 в Санкт-Петербург. Задержка в рейсах произошла по решению командира экипажа. Рейс «Аэрофлота» отменен, он должен был вылететь в 11:20 в Москву, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.

Представители авиаузла отметили, что 133 пассажира будут переоформлены на СУ 1103. Расчетное время вылета - 14:10. С пассажирами работают представители АК «Аэрофлот».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани в связи с туманом водителей просят быть внимательнее на дорогах. В связи с перепадами дневных и ночных температур мгла в регионе будет образовываться до середины декабря.