За сутки в госпитали Кубани попали 22 ребенка с COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают каждый день в больницы поступать пациенты с коронавирусом. Инфекцию находят не только у взрослых, но и у детей. По данным на 30 ноября на Кубани за последние сутки выявили 166 человек, заболевших COVID-19, среди них – 22 ребенка.

Самыми зараженными городами за сутки стали Краснодар, Сочи и Анапа, а также несколько районов.

- В Краснодаре заболели 65 человек, в Павловском районе – 14, в Сочи – 11. Десять человек заболели в Анапе, по семь – в Туапсинском и Калининском районах. По шесть положительных результатов получили пациенты в госпиталях в Абинском и Ейском районах, по пять – в Белореченском, Ленинградском, Отрадненском районах, - перечислили в оперштабе муниципалитеты с самым большим количеством выявленных пациентов за день.

Стоит отметить, что за выходные увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии. На ИВЛ сейчас находятся 58 человек, еще трое – на ЭКМО.